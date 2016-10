OKTO 03:50 bis 04:05 Diskussion Sendung ohne Barrieren Merken Im Gespräch mit Thomas Grimm berichten Herr Thomas Proschek, der in der Werkstätte und Tagesstruktur ALPHA tätig ist, über seine ersten Erfahrungen am Arbeitsmarkt und Frau Lena Reimair über ihre Tätigkeit im Lokal "Gustl kocht" und darüber, wie sie ihren Arbeitsplatz erhalten hat. In Google-Kalender eintragen

