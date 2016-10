OKTO 15:30 bis 16:00 Diskussion Aufdraht Merken Birgit Denk startet mit einem bunten Musikvideo der Playback Dolls in einem Aufdraht-Spezial. In der letzten Sendung hat sie dazu aufgerufen Musikvideos an die Aufdraht-Redaktion zu schicken und was da so eingetrudelt gibt es in dieser Ausgabe zu sehen. Mit dabei sind Videos von 3 Feets Smaller, Transitive und Rotzpipn. Außerdem hat Birgit Denk die CD-Präsentation von Schiffkovits neuem Soloalbum im Gasthof Posthorn besucht und stellt Auszuge aus seinem weißen Album vor. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Aufdraht