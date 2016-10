OKTO 09:30 bis 09:45 Magazin Balcony TV Vienna Merken Über Nähe und Distanz geht es in dieser Balcony TV Ausgabe. Mit dabei ist Julian Nantes mit "You and I" sowie das Duo Sabine Sieger In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 257 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:10

Seit 110 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:50

Seit 52 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 47 Min.