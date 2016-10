OKTO 20:35 bis 21:05 Dokumentation Aya, Kais und Helena D 2016 Merken Menschen aus über 30 Kulturen tummeln sich im Realgymnasium Wien 3. Diese Vielfalt ist ein modellhafter Mikrokosmos der Gesellschaft, ein gelungenes Miteinander unterschiedlichster Sprachen, Kulturen und Religionen. Was bewegt diese Menschen? Wer sind sie? Wie denken sie über ihre Zukunft? Diesen Fragen geht Jukebox in dieser Sendung nach. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Aya, Kais und Helena

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 275 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 80 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 75 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 70 Min.