OKTO 04:55 bis 05:25 Magazin Mies. Magazin Zum Abschluss der 5. Staffel des Mies. Magazins, zeigen die Mies. Macher Beiträge, die sie schon lange machen wollten, ihre persönlichen Highlights. Im RE-PORT beschäftigen sie sich mit dem Thema Land im Gegensatz zur Stadt. Im PORT-RE haben sie es geschafft nach mehreren Jahren an Terminvereinbarung Delugan Meissl Associated Architects vor die Linse zu holen. Zu wenig 1:1 Bezug auf der Uni? In DIE UNI geht es um das Lehrformat Design Build und die daraus realisierten Bauten.