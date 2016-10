OKTO 10:30 bis 11:00 Magazin Aswan TV Merken Dieses Mal bekommen wir bei Aswan TV einen Einblick in die Thematik des "Evolutionären Lernens". Gemeinsam mit dem Moderator Franz Mekyna diskutiert der Dipl. Ingeneur Shantanu Reinhold (Direktor des "CEL - Center of Evolutionary Learning") über Soziale Verantwortung, Mystik und wie diese Disziplin auf die verschiedensten gesellschaftlichen Ebenen wirken kann. In Google-Kalender eintragen