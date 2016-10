OKTO 23:05 bis 07:00 Komödie Bildwerfer - Die 11 Stufen des Helden A 2008 20 40 60 80 100 Merken Eine Komödie über zwei Filmvorführer und die Liebe zum Kino bzw. zum Film an sich: Asti und Penki arbeiten als Filmvorführer in einem Wiener Kino. Sie könnten jedoch unterschiedlicher nicht sein. Während Filmfanatiker Asti seine Moral- und Wertvorstellungen nach filmischen Vorbildern lebt, ist Penki objektiv und zynisch. Als Astis Vater überraschend stirbt, kündigt Asti seinen Job und bricht jeglichen Kontakt zu Penki ab. Erst acht Monate später gibt er wieder ein Lebenszeichen von sich. Denn Asti hat eine sensationelle Entdeckung gemacht, die er nicht für sich behalten möchte? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Reinhard Astleithner (Asti) Wolfgang Muhr (Wolfgang / Autostopper) Christian Penkler (Penki) Originaltitel: Bildwerfer - Die 11 Stufen des Helden Regie: Reinhard Astleithner Drehbuch: Reinhard Astleithner Kamera: Reinhard Astleithner, Andreas Moosmann, Christian Penkler, Eric Schoerghofer Musik: Elektrowaerme