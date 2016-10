OKTO 18:15 bis 19:00 Show Tide Session Merken Vor gut vier Jahren fanden sich fünf Musiker in Potsdam zusammen, um ihrem musikalischen Traum näherzukommen. Dabei war und ist es nicht ihre Absicht, den Rock'n'Roll neu zu erfinden, sondern einfach Songs zu schreiben, die man immer wieder hören will. Handgemachte Musik rumpelig, röhrig, ohrwurmverdächtig. Die Zutaten der musikalischen Leckerbissen von Blues Baby Blues: groovige Basslinien (Michael Schallert), elektrisierende Gitarrensounds (Nico Streese), polternde Drums (Sebastian Kuhlmey), energisch gespielte Tasten (Thomas Münch) und eine markante Stimme (René Dohrmann). In Google-Kalender eintragen