Dopage : ça roule toujours

Bien que cité dans de nombreuses affaires de dopage, Bernard Sainz n'a jamais été condamné. Cela fait quarante ans que son nom est prononcé à voix basse dans les pelotons du cyclisme professionnel. On l'appelle aussi le ''docteur Mabuse'', du nom du maître du crime porté à l'écran par Fritz Lang. Derrière sa pratique de naturopathe et de nutritionniste puisqu'il il ne prescrit officiellement que des régimes et de l'homéopathie, Bernard Sainz traîne une réputation de roi des micro-doses de corticoïdes. Bien qu'il soit inscrit sur la liste noire de l'Union cycliste internationale, qui interdit aux coureurs de prendre ne serait-ce qu'un conseil de sa part, il ''soigne'' et ''traite'' de nombreux champions de la petite reine.