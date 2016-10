TV5 22:36 bis 23:00 Sonstiges Jeunesse des loups-garous F 2015 Merken Entre son travail, son petit copain et son colocataire japonais, Julie avance de travers dans la vie. Elle ne se rend pas compte que Sébastien, son collègue timide et maladroit, aimerait la séduire. À l'occasion d'une soirée, ils se trouveront peut-être... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nina Meurisse (Julie) Benoît Hamon (Sébastien) Mathieu Barbet (David) Akihiro Hata (Aki) Clément Beauvoir (Manager) Olivier Berhault (Flix) Guarani Feitosa (DJ Karaok) Originaltitel: La jeunesse des loups-garous Regie: Yann Delattre Drehbuch: Yann Delattre

