TV5 19:34 bis 20:30 Sonstiges Chronique d'une décennie de mode La vague nordique F 2014 Merken L'univers de la mode parisienne a radicalement changé dans les années 2000, laissant la place à des créateurs talentueux issus du Nord de l'Europe. Nourris d'art, les Belges, avec à leur tête Dries Van Noten et Ann Demeulemeester, incarnent une réelle force créative, imprégnée de sobriété et de pragmatisme. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Chronique d'une décennie de mode Regie: Véronique Legendre