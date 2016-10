TV5 17:03 bis 17:56 Sonstiges Questions à la une Le travail peut-il nous rendre malade - / Peut-on être heureux au travail ? Merken Au sommaire : "Le travail peut-il nous rendre malade ?": Au travail, le " burn-out " est un stress permanent, une déconnexion de son propre corps ou encore une spirale infernale... Depuis 2007, le nombre de cas a doublé. Quels en sont les symptômes - Certaines personnes sont-elles plus susceptibles de " craquer " - Comment s'en relève-t-on - Ne serait-il pas parfois diagnostiqué un peu trop facilement - "Peut-on être heureux au travail ?": Quelques entreprises ont aujourd'hui compris qu'un travailleur plus heureux est un travailleur plus performant. D'une grande surface à un bureau d'avocats en passant par une PME de logiciels informatiques, enquête sur ces entreprises qui innovent dans les formes d'organisation du travail et les techniques de management. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Franck Istasse Originaltitel: Questions à la une