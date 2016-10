Sky Sport 1 16:00 bis 18:45 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Guntamatic Ried - SK Rapid Wien, 10. Runde Stereo Live 16:9 HDTV Merken Trotz Führung bei Aufsteiger St. Pölten musste sich Vizemeister Rapid mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen. "Das war zu wenig von uns und heute haben wir uns auch keinen Sieg verdient", fand Mittelfeldmann Thomas Murg. Auch Sky Experte Michael Konsel kritisiert die altbekannte Auswärtsschwäche der Hütteldorfer: "Auswärts hat sich im Vergleich zur letzten Saison nicht viel geändert, man gibt da zu viele Punkte ab, man findet überhaupt nicht ins Spiel." In Ried soll ein Dreier her. Doch Vorsicht: Die Innstädter sind seit vier Partien ungeschlagen. "Nachdem wir heute nicht unser bestes Spiel gezeigt haben, ist der eine Punkt mehr als gut, den nehmen wir gern mit", meinte Rie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie