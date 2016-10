TV5 02:57 bis 03:38 Sonstiges Un canapé pour deux Un temps pour deux CH 2014 Merken Si beaucoup de couples divorcent, certains choisissent, quand ça va mal, de consulter un thérapeute. Hervé et Sophie s'aiment depuis leurs 18 ans, un amour ébranlé par la naissance des enfants. Martine et Wilhelm se retrouvent 40 ans après leur passion de jeunesse. Yan et Natacha traversent une crise profonde... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Frédéric Baillif