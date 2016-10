TV5 18:41 bis 20:21 Sonstiges Les yeux ouverts F 2015 Merken Anne et François vivent heureux avec leurs deux enfants. Une famille presque ordinaire, à un détail près : Anne et François sont aveugles, elle de naissance, lui suite à un accident. Leur vie bascule quand François se voit proposer une greffe de cornée qui lui permettrait de retrouver la vue... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clémentine Célarié (Anne) Antoine Duléry (François) Julien Boisselier (Paul) Arly Jover (Hélène) Liah O'Prey (Clara) Yannick Soulier (Alex) Liliane Rovère (Louise) Originaltitel: Les yeux ouverts Regie: Lorraine Lévy Drehbuch: Lorraine Lévy, Didier Lacoste Musik: André Manoukian