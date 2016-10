Zee.One 22:15 bis 00:15 Actionfilm Liebe bricht alle Regeln IND 2014 20 40 60 80 100 Merken Fantastisches Gangster-Drama mit romantischem Unterton: Der Kleinkriminelle Munna aus der Provinz Uttar Pradesh wird bei einem seiner Deals von der Polizei geschnappt. In seiner Zelle lernt er die widerspenstige, aber wunderschöne Babu kennen, die sich ebenfalls mit kleinen Deals über Wasser hält. Die beiden flirten die ganze Nacht, bis ihnen beiden am nächsten Morgen der Prozess gemacht werden soll. Als plötzlich ein Beamter unachtsam ist, bietet sich die heiße Chance: Die beiden können fliehen. Einige Tage verbringen sie gemeinsam auf der Flucht, und Munna verliebt sich unsterblich in Babu. Diese hat zwar ebenfalls nach und nach Gefühle für den attraktiven Gesetzlosen, will letztendlich aber nichts von ihm wissen. Immerhin ist sie insgeheim die Geliebte des Mafiabosses von Neu Delhi, dem legendären Rana. In einem günstigen Augenblick läuft sie von Munna davon, und schließt sich in Neu Delhi wieder Rana und seinen Schergen an. Munna folgt ihr, blind vor Liebe, und schleicht sich in Ranas Gang ein. Dort steigt er schnell auf, und dreht gemeinsam mit Babu ein paar krumme Dinger für den Ganoven. Babu verliebt sich schließlich ebenfalls in ihren neuen Kollegen und Flucht-Kumpanen. Bei beiden nutzen ihre gemeinsamen Verbrechen als Dates, denn außerhalb dieser dürfen die Gangmitglieder Ranas keinen Kontakt haben. Rana bekommt von alledem nichts mit, obwohl das Geschehen direkt unter seinen Augen stattfindet. Dies ändert sich, als bei einer der Aktionen des neuen Bonny & Clyde Pärchens ein Polizist erschossen wird. Alles ist nun verändert. Kann die Liebe siegen, oder wird einer der zwei Liebenden den anderen verraten? Sehen Sie selbst und fiebern sie mit. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nikhil Dwivedi (Munna) Richa Chadha (Babu) Damandeep Singh (Rana) Vijay Pande (Constable Chawbeji) Talib Mehdi (Constable Yadav) Tushar Phulke (Constable Pandey Ji) Mahesh Gupta (Constable Ram Bharose) Originaltitel: Tamanchey: Pyar Mein Dil Pe Maar De Goli Regie: Navneet Behal Altersempfehlung: ab 12