France 3 09:45 bis 09:58 Sonstiges Oggy et les cafards Le vainqueur de l'étape F, CDN 2012 Stereo 16:9 Oggy, un gros chat débonnaire, ne s'épanouit que dans l'oisiveté et l'entretien méticuleux de sa maison. Lui qui n'aspire qu'à regarder la télévision confortablement installé dans son pouf rose, voit sa demeure devenir le terrain de jeu d'une bande de cafards sans foi ni loi. Devenu la victime de ces sales bestioles qui empêchent le calme de régner dans son foyer, Oggy ne rêve plus que d'une chose : les voir morts ! Originaltitel: Oggy and the Cockroaches