Servus TV 03:25 bis 04:20 Sport Red Bull TV - Red Bull Dolomitenmann 2016 Die Highlights vom härtesten Teambewerb der Welt 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Red Bull Dolomitenmann hat sich in der internationalen Sportwelt einen Namen als härtester Teambewerb der Welt gemacht. Bei der 29. Auflage sind 500 Sportler aus nahezu allen Teilen der Erde vertreten. Die Teams messen sich in den Disziplinen Berglauf, Paragleiten, Mountainbiken und Kajaken. Am 10. September stellen sich die "Härtesten unter der Sonne" wieder den Lienzer Dolomiten. Welches Team wird sich dieses Jahr durchsetzen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 399 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 199 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:00 bis 08:30

Seit 159 Min. 15 Minutes

Actionfilm

kabel eins 02:05 bis 04:00

Seit 94 Min.