TV5 18:40 bis 19:33 Sonstiges Les mondes inondés Pacaya Samiria, la jungle des miroirs Pacaya-Samiria, la jungle des miroirs, Pérou F 2014 Merken À l'orée de l'Amazonie se cache un monde inexploré et constamment inondé : Pacaya Samiria, la jungle des miroirs, là où l'eau et le ciel se confondent. Alimenté par des dizaines de cours d'eau et des précipitations exceptionnelles, la région est un immense réservoir d'eau douce. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Les mondes inondés Regie: Jean-Luc André