Temps présent L'abus de jeux vidéo nuit à la santé CH C'est la nouvelle addiction qui déboule dans les centres de désintoxication : celle aux jeux vidéo, qui est en train de concurrencer le cannabis, l'alcool et la cigarette. Tuer des civils à la kalachnikov ne défoule pas les ados, au contraire. Il est maintenant établi de manière scientifique que les jeux de tir à la première personne et les scénarii guerriers augmentent l'agressivité, désensibilisent à la violence et diminuent l'empathie. Certes, les jeux vidéo violents, toujours plus réalistes et immersifs, ne fabriquent pas des tueurs, mais leur impact n'est pas que virtuel. Et même si, selon l'industrie, ces jeux sont réservés à un public adulte, beaucoup de mineurs y sont " accros ". Reportage : Xavier Nicol, Christophe Ungar. Moderation: Jean-Philippe Ceppi