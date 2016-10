TV5 14:00 bis 15:34 Sonstiges Interdits d'enfants F 2013 Merken Élodie et Antoine ne peuvent avoir d'enfants et décident de recourir à la gestation pour autrui. Interdite en France, ils vont en Californie, où elle est autorisée et parfaitement encadrée. Trois ans après, ils sont les heureux parents de deux jumelles. Mais, de retour en France, cette filiation est contestée... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Agathe Dronne (Élodie) Pierre Cassignard (Antoine) Liza Manili (Nytia) Alain Rimoux (Edmond) Christiane Rorato (Sofia) Carole Borras (Madeleine) Charlotte Van Kemmel (Daphné) Originaltitel: Interdits d'enfants Regie: Jacques Renard Drehbuch: Jacques Renard, Prune Berge Musik: Charles Court