TV5 12:33 bis 13:26 Sonstiges L'art du contre-jour F 2015 Merken Une plongée dans l'univers du vitrail, entre art sacré et art profane. Jean-Dominique Fleury, maître verrier, nous mène à la rencontre d'artistes de l'ombre, ceux qui ont la connaissance du matériau et qui ont hérité du savoir-faire des anciens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: L'art du contre-jour Regie: Olivier Pekmezian