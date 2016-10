Sky Bundesliga 18:00 bis 20:00 Fußball Fußball: Bundesliga Werder Bremen - VfL Wolfsburg, bwin Topspiel der Woche, 5. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Entsetzen breitete sich im Bremer Weserstadion aus. Aus einem sicher geglaubten Sieg gegen Mainz 05 wurde innerhalb von fünf Minuten eine 1:2-Niederlage. "Da haben wir die ganze Brutalität des Sports zu spüren bekommen", kommentierte Werders Interimscoach Alexander Nouri die späten Gegentreffer in der 87. und 92. Minute. Trotzdem wolle er nicht jammern, denn "es geht immer weiter. Gott sei Dank bleibt jetzt nicht so viel Zeit bis zum nächsten Spiel". Da heißt der Gegner VfL Wolfsburg und auch die "Wölfe" mussten jüngst eine brutale Erfahrung machen. Gegen den BVB kamen sie trotz vieler hochkarätiger Chancen mit 1:5 unter die Räder. Moderation: Sebastian Hellmann, Kommenta In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sebastian Hellmann