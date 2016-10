Sky Bundesliga 15:00 bis 17:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Bayern München - Hertha BSC, 4. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wer hätte gedacht, dass Hertha BSC als Tabellenzweiter zum Spitzenspiel nach München reist? Punktemäßig sind die Berliner nach drei Spieltagen und der Maximal-Ausbeute von neun Zählern sogar auf Augenhöhe mit dem Titelverteidiger. Und das nach Querelen in der Saisonvorbereitung und dem bitteren Aus in der Europa-League-Qualifikation gegen Bröndby Kopenhagen. "Wir haben in der Vorbereitung hart trainiert und sind ein eingespieltes Team und in sehr guter konditioneller Verfassung", erklärte Pal Dardai nach dem 2:0-Erfolg gegen Schalke. Der "sehr glückliche" Hertha-Coach freut sich jetzt auf das Duell mit dem Spitzenreiter und will "die Euphorie" mit nach München nehmen. Kom In Google-Kalender eintragen Bildergalerie