La guerre n'est pas finie en Afghanistan. Le départ des forces étrangères a relégué ce conflit au second plan de l'actualité internationale, mais les Afghans fuient en masse les attentats, la violence et la pauvreté. L'instabilité politique et la mauvaise gouvernance enrayent la reconstruction économique et alimentent une insécurité elle-même nourrie par des mouvements insurrectionnels. Les forces de sécurité afghanes ont perdu 5 000 hommes l'an dernier et le bilan pourrait s'alourdir cette année. Il ne s'agit pas seulement de soldats morts au combat ; ces pertes sont également dues à l'infiltration de l'armée et de la police par des insurgés talibans. Par ailleurs, plusieurs insurrections sèment le chaos, avec une présence de plus en plus inquiétante de l'État islamique. Dans le même temps, la présence étrangère, même restreinte, est de plus en plus critiquée. C'est dans ce contexte qu'une conférence des donateurs se tient à Bruxelles les 4 et 5 octobre 2016.

