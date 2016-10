TV5 16:29 bis 16:56 Sonstiges Maghreb Orient-Express Merken Magyd Cherfi, Isabelle de Botton, Tamer Abu Ghazaleh, Orient XXI, Alain Gresh ''Résumer la vie d'une famille juive égyptienne est plus difficile que de résumer ''Guerre et paix''. Une des répliques qui fait mouche dans ''La Parisienne d'Alexandrie'', le nouveau spectacle d'Isabelle de Botton donné à la Comédie Bastille, à Paris. Elle y enchaîne les anecdotes truculentes, en évoquant l'expulsion sous Nasser de sa famille d'Égypte jusqu'à son arrivée en France, où on la considère comme une ''maghrébine''. Autre autobiographie romancée, celle de Magyd Cherfi dans ''Ma part de Gaulois''. En lice pour le Goncourt, le parolier du groupe musical Zebda raconte avec humour son attachement à l'école républicaine française et les origines algériennes auxquelles il est sans cesse renvoyé. Enfin, le chanteur et multi-instrumentiste Tamer Abu Ghazaleh, né au Caire dans une famille d'exilés palestiniens, nous parle de son album ''Thulth'', sorti cet été. Celui que l'on considère comme l'un des artistes les plus novateurs de sa génération revient à Paris sur la scène du Divan du monde, le 7 octobre prochain dans le cadre du Festival d'Île de France. L'occasion d'évoquer la nouvelle scène indépendante arabe dont il symbolise l'avant-garde. ''Connexion'' : avec Alain Gresh, directeur de ''L'Orient XXI'', le magazine en ligne sur le monde arabe et le monde musulman qui fête ses 3 ans (en ligne depuis Le Caire). ''Atmosphère'': avec les coups de coeur culturels des invités. Invités : - Magyd Cherfi, chanteur et écrivain, membre du groupe Zebda, auteur de ''Ma part de Gaulois'' - Isabelle de Botton, comédienne et scénariste, auteure de ''La Parisienne d'Alexandrie'' - Tamer Abu Ghazaleh, chanteur, compositeur, musicien multi-instrumentiste et producteur, auteur de l'album ''Thulth'' - Alain Gresh, journaliste, directeur de ''L'Orient XXI'' (depuis Le Caire) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mohamed Kaci Originaltitel: Maghreb Orient-Express