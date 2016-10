TV5 08:37 bis 09:00 Sonstiges Le code Chastenay Comment dépister les fuites dans le réseau d'aqueduc - / À la recherche des particules qui constituent l'univers / Récupération de plastique flottant / Dans les labos d'ici et d'ailleurs : le retour du beurre dans nos assiettes Merken "Le code Chastenay" est un magazine télévisuel hebdomadaire québécois diffusé sur les ondes de Télé-Québec animé par Pierre Chastenay, astronome au planétarium de Montréal. Le mandat de l'émission est de vulgariser la recherche scientifique et technologique menée au Québec. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pierre Chastenay Originaltitel: Le code Chastenay