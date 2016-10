TV5 16:32 bis 17:00 Sonstiges Acoustic Merken Après ''Lova Lova'' (2009) et ''Sunset'' (2012), le groupe de pop rock français mené par la chanteuse Jennifer Ayache est de retour avec un 6e album, ''Sixtape''. Précédé par le single ''Strong and Beautiful'', cet opus propose 14 nouveaux titres en français et en anglais. Nouvelle équipe, nouveau label, après une période de retrait, le quatuor espère un retour serein et part pour une tournée en France. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Folin Gäste: Gäste: Superbus (groupe de pop rock français) Originaltitel: Acoustic Regie: Philippe Sommet