Tief im Unterwald leben die sieben Zwerge. Enttäuscht vom Leben und den Frauen haben sie sich in die Einsamkeit zurückgezogen. Da sorgt das Auftauchen des jungen Schneewittchens freilich für großen Aufruhr. Das hübsche Mädchen lässt sich bei den Junggesellen nieder und bringt frischen Wind und neue Lebensfreude in die staubige Hütte. Als die böse Königin Schneewittchen entführt und ihrer Schönheit berauben will, raffen sich die Zwerge auf, um ihre liebgewonnene Mitbewohnerin zu retten. In Google-Kalender eintragen