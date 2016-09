Slovenija 1 15:35 bis 17:00 Komödie Steamboat Bill Junior USA 1928 Nach einer Vorlage von Carl Harbaugh 20 40 60 80 100 Merken Joseph Francis Keaton, genannt "Buster", gehörte neben Charles Chaplin und Harry Langdon zu den bedeutendsten Schülern der berühmten ersten amerikanischen "Schule des Lachens", ins Leben gerufen 1912 von Mack Sennett. Keaton war außer Chaplin der einzige Komiker, dem es gelang, um eine komische Gestalt herum einen eigenen Stil zu entwickeln. Er führte außerdem auch Regie und arbeitete an den Drehbüchern seiner Filme mit. Meisterwerke wie "Sherlock Junior", "Der Navigator" und "Der General" machten Buster Keaton zum Star und unvergesslichen "Mann, der niemals lacht". In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Buster Keaton (Willi jr.) Ernest Torrence (Dampfer-Willi) Tom Lewis (Tom Carter - First and Last Mate) Marion Byron (Kitty King - King's Daughter) Tom McGuire (J.J. King) James T. Mack (Minister) Originaltitel: Steamboat Bill, Jr. Regie: Charles Reisner, Buster Keaton Drehbuch: Clyde Bruckman, Jean C. Havez, Joseph Mitchell Kamera: Elgin Lessley, Byron Houck Musik: Rolf Rosemeier Altersempfehlung: ab 6