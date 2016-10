Bayern 4 02:03 bis 04:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (II) 2016-10-08 02:03 Merken <bk>George Gershwin: "Porgy and Bess", Catfish Row (Chicago Symphony Orchestra, Klavier und Leitung: James Levine)<ek><bk>Alessandro Marcello: Gitarrenkonzert (Alexandre Lagoya, Gitarre; Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Kenneth Sillito)<ek><bk>Alexander Glasunow: Sinfonie Nr. 3 D-Dur (Royal Scottish National Orchestra, Leitung: José Serebrier)<ek><bk>Mauro Giuliani: Gitarrenkonzert F-Dur op. 70 (Angel Romero, Gitarre; English Chamber Orchestra, Leitung: Raymond Leppard)<ek>. In Google-Kalender eintragen