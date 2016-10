Bayern 4 19:05 bis 20:35 Sonstiges Konzertabend Seelensprachen - Klangverwandtschaften Merken Gratwanderungen - hierfür interessiert sich Cymin Samawatie, die Tochter iranischer Einwanderer, besonders. In ihren Kompositionen und Projekten geht es der in Berlin lebenden Sängerin immer auch um den Brückenbau zwischen Kulturen und Genres mit Künstlern aus den Bereichen Klassik, Jazz und Weltmusik. Ihre Band Cyminology ist ein klassisches Jazztrio mit Klavier, Kontrabass und Schlagzeug, dass sie für ihr ebenso subtiles wie kraftvolles Münchner Konzert in der Allerheiligen Hofkirche erweitert hat um Martin Stegner, Bratschist bei den Berliner Philharmonikern, sowie Korhan Erel, Sounddesigner aus Istanbul. Im Zentrum steht persische Lyrik von der modernen iranischen Dichterin Forough Farrokhzâd, aber auch von Hafis, Rumi oder Yunus Emre. In einfühlsamen Klangerkundungen lassen die Musiker die Seele sprechen und machen aus diesen Vertonungen versöhnliche Gespräche. Eine Reise zwischen Orient und Okzident und ein lebendiger Ost-West-Dialog. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Das Ensemble Cyminology