RTL 9 20:40 bis 22:10 Horrorfilm Devil USA 2010

À Philadelphie, cinq individus débutent leur journée le plus banalement du monde. Ils pénètrent dans un immeuble de bureaux et montent dans l'ascenseur. Personne ne se connaît ni ne se salue. Ils n'auront à partager cet espace clos que pour un court instant. Mais, quand l'ascenseur reste bloquer, ce qui semblait aléatoire, s'avère vite parfaitement intentionnel, et leur sort ne leur appartient plus. Ces cinq inconnus vont voir leurs secrets exposés au grand jour, et chacun va devoir répondre de ses fautes.

Schauspieler: Chris Messina (Detective Bowden) Logan Marshall-Green (Mechanic) Jenny O'Hara (Old Woman) Bojana Novakovic (Young Woman) Bokeem Woodbine (Guard) Geoffrey Arend (Salesman) Jacob Vargas (Ramirez) Originaltitel: Devil Regie: John Erick Dowdle Drehbuch: Brian Nelson, M. Night Shyamalan Musik: Fernando Velázquez Altersempfehlung: ab 16