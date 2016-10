RTL 9 18:40 bis 20:40 Drama Coup de foudre à Seattle USA, CDN, GB 2009 20 40 60 80 100 Merken Veuf n'ayant pas surmonté le décès de sa femme, morte trois ans plus tôt, Burke est devenu conférencier, presque gourou, en expliquant à qui veut l'entendre comment gérer le deuil. Un jour, dans un hôtel de Seattle, le veuf inconsolable et traumatisé rencontre Eloise, une fleuriste qui vient justement de quitter son petit ami. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Aniston (Eloise Chandler) Aaron Eckhart (Burke) Dan Fogler (Lane) John Carroll Lynch (Walter) Judy Greer (Marty) Joe Anderson (Tyler) Patricia Harras (Lorraine) Originaltitel: Love Happens Regie: Brandon Camp Drehbuch: Brandon Camp, Mike Thompson Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 6