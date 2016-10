RTL 9 13:10 bis 14:55 Komödie Honey USA 2003 20 40 60 80 100 Merken Honey Daniels wacht haar hele leven al om beroepsdanseres te worden. Jarenlang hebben karakter en ambitie de danseres en choreografe de moed gegeven om door te gaan, ondanks het feit dat de mensen die veel van haar houden twijfelen aan een mogelijk succes in zo'n moeilijk vak. Honey worstelt om de eindjes aan elkaar te knopen . Overdag geeft ze hiphop-les in een buurtcentrum aan de kinderen uit haar buurt. 's Avonds houdt ze de klok in de gaten tot haar dienst als dienster in een bar erop zit. Honey komt tot leven op de vloer van de dansclub en ze valt op door haar soepele bewegingen. En dan komt haar kans wanneer een clips-regisseur haar een kans geeft als back-up-danseres. Vanaf dat moment lijkt haar droom uit te komen. Ze doet de choreografie voor een aantal heel populaire hiphop- en R&B-nummers en voor Honey kan haar geluk niet op. Maar bijna net zo snel als de droom is opgekomen, begint hij te verdwijnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Alba (Honey Daniels) Mekhi Phifer (Chaz) Lil' Romeo (Benny) Joy Bryant (Gina) David Moscow (Michael Ellis) Lonette McKee (Mrs. Daniels) Zachary Williams (Raymond) Originaltitel: Honey Regie: Bille Woodruff Drehbuch: Alonzo Brown, Kim Watson Kamera: John R. Leonetti Musik: Mervyn Warren