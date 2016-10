RTL 9 15:00 bis 16:45 Fantasyfilm Casper USA 1995 20 40 60 80 100 Merken A la mort de son mari, Carrigan Crittenden hérite du lugubre château de Whipstaff dont les caves abriteraient un trésor fabuleux. A peine installée dans sa nouvelle résidence, Carrigan est persécutée par de terrifiants revenants. Pour se débarrasser des intrus, elle fait appel au docteur James Harvey, psychologue, spécialiste des phénomènes surnaturels qui, depuis la disparition prématurée de sa femme, tente vainement d'entrer en contact avec elle. James part donc s'installer, comme à son habitude, dans la demeure hantée, entraînant avec lui Kat, sa fille de treize ans, dans le but d'assainir les lieux, et qui sait, de communiquer avec l'âme de sa bien-aimée. Kat s'installe de mauvaise grâce dans ce manoir austère où elle se lie bientôt d'amitié avec Casper, un gentil fantôme de dix ans qui souffre de solitude. Or, les trois oncles de Casper, Bouffi, Crado et Teigneux, insupportables revenants, n'ont pas vraiment l'intention de laisser des étrangers perturber les lieux et leurs habitudes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chauncey Leopardi (Nicky) Malachi Pearson (Casper (McFadden)) Christina Ricci (Kathleen 'Kat' Harvey) Bill Pullman (Dr. James Harvey) Spencer Vrooman (Andreas) Cathy Moriarty (Carrigan Crittenden) Eric Idle (Paul 'Dibbs' Plutzker) Originaltitel: Casper Regie: Brad Silberling Drehbuch: Sherri Stoner, Deanna Oliver, Joseph Oriolo Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 6