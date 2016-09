RTL 9 22:35 bis 00:10 Sonstiges D-Tox : compte à rebours mortel USA, D 2002 Nach dem Roman von Howard Swindle 20 40 60 80 100 Merken Jake Malloy, un agent du FBI, n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors qu'il s'apprêtait à épouser sa compagne Mary, celle-ci a trouvé la mort, victime d'un tueur de flics. Plusieurs mois s'écoulent, le policier sombre dans l'alcoolisme et veut mettre fin à ses souffrances en se suicidant. Son collègue Hendricks l'envoie alors dans un centre de désintoxication pour policiers, appelé D-Tox, afin qu'il reprenne goût à la vie. Cependant, une malédiction poursuit Jake et frappe de nouveau dans son entourage. Tandis qu'un terrible blizzard s'abat sur la région, un patient est assassiné, bientôt suivi d'un second. Le tueur de flics se cache parmi eux... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Malloy) Charles S. Dutton (Hendricks) Kris Kristofferson (Doc) Polly Walker (Jenny) Jeffrey Wright (Jaworski) Alan C. Peterson (Gilbert) Angela Alvarado Rosa (Lopez) Originaltitel: D-Tox Regie: Jim Gillespie Drehbuch: Howard Swindle, Ron L. Brinkerhoff Kamera: Dean Semler Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 16