RTL 9 20:40 bis 22:35 Actionfilm Money train USA 1995 20 40 60 80 100 Merken A New York, deux agents de sécurité du métro, John Powell et Charlie Kaylor se considèrent comme frères bien que l'un soit Noir et l'autre Blanc. Alors qu'ils poursuivent un petit délinquant, celui-ci est abattu par les gardes du "money train" sur les ordres de son inflexible directeur, Donald Patterson. Furieux, les deux policiers projettent sur le ton de la plaisanterie de dévaliser ce train qui collecte régulièrement les fonds de chaque station. Charlie, joueur invétéré, y voit l'occasion de rembourser les 15 000 dollars qu'il doit au mafioso Brown. Mais, l'arrivée d'une nouvelle recrue, Grace Santiago, et les agissements d'un voleur qui dérobe la recette des guichets avant d'y mettre le feu, les accaparent. Entre deux altercations avec Patterson, ils rivalisent de charme pour gagner les faveurs de la belle. John finit par laisser le champ libre à son ami. Fidèle à sa réputation de perdant, Charlie se fait voler l'argent que lui avait donné son "frère" pour rembourser Brown. De retour chez John, il a la surprise d'y trouver Grace. La rupture entre les deux amis est définitivement consommée, lorsque John et Charlie sont renvoyés. Charlie décide alors de détourner le "money train". Mais John va tout tenter pour le sauver. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (John Foster) Woody Harrelson (Charlie Foster) Jennifer Lopez (Grace Santiago) Robert Blake (Donald Patterson) Chris Cooper (Torch "Die Fackel") Joe Grifasi (Riley) Skipp Sudduth (Kowalski) Originaltitel: Money Train Regie: Joseph Ruben Drehbuch: Doug Richardson, David Loughery Kamera: John W. Lindley Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16