RTL 9 00:05 bis 01:40 Thriller And Soon the Darkness USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Deux amies partent en vacances en Argentine et décident de faire une balade à vélo dans une partie reculée du pays. Quand l'une des deux disparaît, la seconde va tout faire pour la retrouver avant la nuit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amber Heard (Stephanie) Odette Yustman (Ellie) Karl Urban (Michael) Adriana Barraza (Rosamaria) César Vianco (Calvo) Michel Noher (Chucho) Luis Sabatini (Luca) Originaltitel: And Soon the Darkness Regie: Marcos Efron Drehbuch: Jennifer Derwingson, Marcos Efron Kamera: Gabriel Beristain Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 16