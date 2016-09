RTL 9 20:40 bis 22:35 Thriller Pitch Black USA 2000 20 40 60 80 100 Merken Un vaisseau commercial traverse le cosmos, lorsqu'une pluie de micro-météorites transperce sa coque et l'entraîne à la dérive. Fry, son pilote, parvient à le poser, non sans dommages matériels et humains, sur la planète la plus proche, aride et éclairée par trois soleils. Parmi les quelques survivants se trouvent Johns, qui convoie Riddick, un tueur dont les yeux ont été opérés pour voir dans l'obscurité, Imam, un prêcheur musulman accompagné de trois jeunes adolescents, l'antiquaire Paris, la géologue Shazza et l'adolescente Jackie. Le groupe arrive dans un campement désert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vin Diesel (Riddick) Radha Mitchell (Carolyn Fry) Cole Hauser (William J. Johns) Keith David (Imam) Lewis Fitz-Gerald (Paris P. Ogilvie) Claudia Black (Sharon "Shazza" Montgomery) Rhiana Griffith (Jack / Jackie) Originaltitel: Pitch Black Regie: David Twohy Drehbuch: David Twohy, Jim Wheat, Ken Wheat Kamera: David Eggby Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 16

