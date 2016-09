RTL 9 23:55 bis 01:30 Thriller La colocataire USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Sara Matthews, une étudiante qui entre à l'université de Los Angeles, est excitée à l'idée de rencontrer sa nouvelle colocataire. Cette dernière se trouve être Rebecca, une charmante jeune fille de famille aisée, avec qui elle se lie rapidement d'amitié. Mais alors que les semaines passent, Rebecca se révèle être de plus en plus possessive et envahissante dans la vie de Sara, ce qui inquiète son petit ami Stephen et effraie Tracy, une autre étudiante. Il se pourrait bien alors que la folie de Rebecca mette les amis de Sara en grave danger... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leighton Meester (Rebecca) Minka Kelly (Sara Matthews) Cam Gigandet (Stephen) Aly Michalka (Tracy) Danneel Ackles (Irene) Frances Fisher (Rebecca's Mom) Tomas Arana (Rebecca's Dad) Originaltitel: The Roommate Regie: Christian E. Christiansen Drehbuch: Sonny Mallhi Musik: John Frizzell