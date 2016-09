France 3 23:15 bis 00:45 Sonstiges Monaco, le rocher était presque parfait F 2014 Stereo 16:9 Merken Avec les interventions d'Elizabeth Gonslan, Pierre Abramovici, Patrick Jeudy, Bernard Violet, Frédéric Laurent et Colombe Pringle, notamment. La saga commencée voici 60 ans sur le Rocher n'a pas cessé de passionner le public. En épousant une étoile hollywoodienne au charme infini, Grace Kelly, le prince Rainier propulsait son minuscule Etat au coeur de l'imaginaire universel. Des documents d'archives débutant avec les enfances de Grace et Rainier, commentées par le psychanalyste Gérard Miller, déroulent le fil d'une fascination mondiale qui se poursuit avec les enfants et les petits-enfants du couple. Comment la légende a-t-elle été créée - Que nous dit ce conte de fées moderne de nos attentes, y compris les plus secrètes - Qu'attend le public du Rocher - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Gérard Miller, Anaïs Feuillette