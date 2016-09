France 3 20:55 bis 22:35 Sonstiges La folie des années 90 F 2009 Stereo 16:9 Merken Dans les années 90, rien n'échappe aux Guignols, aux Inconnus ou au tandem de Caunes/Garcia. A la télévision, c'est l'époque des "reality shows" et de "l'info 24 heures sur 24". La vie politique est ponctuée par la fin du second septennat de François Mitterrand, la révélation de l'existence de sa fille cachée, le suicide de Pierre Bérégovoy. La décennie est en outre marquée par un nouveau phénomène musical et médiatique : les boys band. Mais le succès planétaire de "Titanic", la mort de Lady Di ou le triomphe de Céline Dion sont éclipsés, en France, par la victoire des Bleus en Coupe du monde de football en 1998, qui marque l'apogée de la génération "black, blanc, beur". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Matthieu Jaubert