France 3 14:05 bis 15:15 Sonstiges Un cas pour deux La conclusion D, A, CH 2013 Stereo 16:9 Merken Lessing, qui a disparu toute une journée, est retrouvé par Matula près d'un hangar, couvert de sang et désorienté. À son réveil, il ne se souvient plus de rien. Mais, quelque temps après, une image s'impose à lui : celle du cadavre du juge Schreier, à ses côtés. Quelques jours plus tôt, les deux hommes avaient eu une altercation suite à un procès à l'issue duquel le client de Lessing, Johann Egger, avait été acquitté. Matula et Lessing retournent alors au hangar et trouvent le corps du juge. Lessing, convaincu de sa culpabilité, se livre à la police tandis que Matula mène l'enquête afin d'innocenter son ami. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Paul Frielinghaus (Maître Markus Lessing) Caroline Grothgar (Kristin) August Zirner (Werner Batschke) Emily Cox (Edith Egger) Hansa Czypionka (Johann Egger) Katharina Müller-Elmau (Staatsanwältin Hüter) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Peter Stauch Drehbuch: Mike Bäuml Musik: Peter Gromer