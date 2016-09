France 3 02:35 bis 04:20 Sonstiges Thierry Le Luron, le miroir d'une époque F 2015 Stereo 16:9 Merken Génial caricaturiste, Thierry Le Luron a donné ses lettres de noblesse à l'imitation en dressant le portrait de la France des années 70 et 80. Toujours impeccablement vêtu, il a taillé des costumes sur mesure aux têtes d'affiche de sa génération et aux personnalités politiques. Au-delà de son talent d'imitateur unique, Thierry Le Luron a bousculé les moeurs et dépassé les limites d'une France encore soumise au dictat politique sur l'information et la censure de la télévision. Replacer dans leur contexte ses sketchs et ses imitations pert d'accéder à une relecture pertinente de sa critique de la société française. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Mathias Goudeau