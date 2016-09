France 3 23:40 bis 00:40 Sonstiges L'étrange affaire des espions de Renault F 2016 Stereo 16:9 Merken Début 2011, une affaire d'espionnage éclate chez Renault-Nissan, le 4e groupe automobile mondial. Trois des plus hauts cadres dirigeants de Renault sont convoqués par leur hiérarchie pour un licenciement immédiat. Ces trois "espions" auraient vendu à la Chine des secrets industriels concernant la voiture électrique, le projet phare de la marque. Carlos Ghosn, PDG de Renault, s'exprime au journal télévisé pour évoquer cette affaire. Mais deux mois plus tard, il avoue qu'il s'est trompé. Comment est-il possible que le PDG le mieux payé du CAC 40 et ses collaborateurs les plus proches ont-ils pu se fourvoyer à ce point - Enquête sur les coulisses de ce scandale, de Paris à Tokyo, en passant par San Francisco, où réside désormais l'ex-numéro 2 du groupe, Patrick Pelata. In Google-Kalender eintragen Regie: Stéphanie Thomas, Pierre Chassagnieux