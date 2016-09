France 3 13:50 bis 14:55 Sonstiges Un cas pour deux Les riches et les pauvres D, A, CH 2013 Stereo 16:9 Merken Martin Erler, surendetté et au chômage, habite une cahute dans un jardin ouvrier. Il est accusé du meurtre de Uta Diefenbach, la responsable de l'agence pour l'emploi à laquelle il est affilié. Lessing et Matula doivent trouver les preuves qui innocenteront cet homme en colère que tout accuse. Martin Erler avait mis en cause sa conseillère, Simone Bölcke ainsi que sa responsable, Mme Diefenbach d'avoir volontairement bloqué ses allocations. Matula découvre que la conseillère en question est dépendante au jeu d'argent et qu'elle a volé dans la caisse. Mme Diefenbach était au courant mais n'avait pas déposé plainte contre elle. Les deux femmes avaient passé un accord pour que Simone Bölcke engage une thérapie. Le mari de Uta Diefenbach est un chirurgien esthétique très réputé à Francfort. C'est lui qui a découvert le corps de sa femme dans le parc où ils avaient rendez-vous comme souvent. Et c'est là aussi qu'il a vu Martin Erler prendre la fuite, couvert de sang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Paul Frielinghaus (Maître Markus Lessing) Caroline Grothgar (Kristin) Roeland Wiesnekker (Martin Erler) Philippe Brenninkmeyer (Lars Diefenbach) Florentine Lahme (Tanja Torsow) Brigitte Zeh (Simone Bölcke) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Tom Zenker Drehbuch: Michael Klette, Michaela von Unger Musik: Ludwig Eckmann, Nikolaus Glowna