France 3 01:05 bis 03:00 Sonstiges Des racines et des ailes Passion patrimoine : En Auvergne, du Puy-de-Dôme au Cantal Au coeur du Massif central, l'Auvergne, qui couvre quatre départements, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire, offre grands espaces, montagnes et volcans. Yves Michelin, géographe, survole la chaîne des Puys, des volcans uniques au monde. Architecte des bâtiments de France, Jérôme Augier explique les spécificités architecturales de l'Auvergne, où villes et villages ont été construits avec de la pierre de volcan. Du ciel, l'archéologue Frédéric Surmely permet de découvrir des paysages d'une grande variété : les Combrailles traversées par la rivière Sioule, le Cézallier et ses montagnes, ou encore les monts du Cantal. Puis, dans le massif du Sancy, François Peyroux, contrôleur AOP, part à la rencontre des producteurs de Saint-Nectaire. Moderation: Carole Gaessler Originaltitel: Des racines et des ailes