France 3 21:00 bis 22:30 Sonstiges Marion, 13 ans pour toujours F 2016 Stereo 16:9 Merken Marion Fraisse avait 13 ans quand elle s'est pendue, le 13 février 2013. A côté d'elle, également suspendu, se trouve son téléphone portable. Ainsi qu'une lettre, dans laquelle l'adolescente s'adresse directement aux élèves de son collègue qui l'ont harcelée pendant des mois, sans réaction des enseignants pourtant témoins et sans que ses parents ne s'en doutent. Atteinte au plus profond d'elle-même par ce drame, sa mère Nora le dépasse pour remonter le fil de ces terribles événements et rendre justice à sa fille. Elle se bat pour comprendre la violence vécue par son enfant et faire tomber le mur du silence qui s'est élevé autour de sa famille... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Julie Gayet (Nora) Fabrizio Rongione (David) Luàna Bajrami (Marion) Alice Perez-Malartre (Clarisse) Tatiana Rojo (Zahia) Xavier Robic (le principal) Regie: Bourlem Guerdjopu Drehbuch: Lorraine Lévy, Nora Fraisse