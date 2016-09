RTL II 01:10 bis 02:40 Dokusoap Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Michael und Nicole lernen sich vor über 20 Jahren kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Schnell ziehen sie zusammen und drei Jahre später kommt Söhnchen Patrick zur Welt. Nach der Geburt von Tochter Celina klagt der Vermieter wegen Kinderlärm gegen die Familie. Nicole ist klar: Ihre Kinder sollen spielen und lachen dürfen - die Familie muss umziehen. So schauen sich Michael und Nicole nach einem bezahlbaren Haus um. Schließlich werden sie fündig. An dem alten Haus ist zwar noch viel zu tun, aber Michael hat genaue Pläne und ist als Maler und Lackierer fachkundig genug, um die Arbeit abzuschätzen. Doch es soll anders kommen: Anfang des Jahres 2015 bekommt Michael plötzlich heftige Bauchschmerzen. Eine Magenspiegelung bringt schließlich das erschütternde Ergebnis: Magenkrebs, inoperabel. Die Überlebensprognose für ist gering. Michaels größte Sorge gilt nun der Absicherung seiner Familie. Er schämt sich, dass er seiner Frau und den Kinder ein renovierungsbedürftiges Haus hinterlässt. Das Bad ist noch ein kompletter Rohbau, das Wohnzimmer ist alt. In Patricks Zimmer schimmelt der Schornstein und das sind nur einige der Probleme im Haus. Das "Zuhause im Glück"-Team reist an, um der Familie zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Brenner, John Kosmalla Originaltitel: Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 296 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 81 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 66 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 61 Min.